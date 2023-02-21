Соловьев Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Максим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Соловьев Емельян Максимович

Мать ребёнка: ?

Спокойная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Андрей Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Егор Максимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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