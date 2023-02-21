Соловьев Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соловьев Емельян Максимович
Мать ребёнка: ?
Спокойная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Андрей Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно