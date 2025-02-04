Цуганов Руслан Рудольфович 31.07.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цуганов Руслан Рудольфович

Место рождения

г. Уссурийск

Дата рождения

31.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1965

Отец: Цуганов Рудольф Айтечович

Мать: Цуганова (Денежкина) Сталина Константиновна

г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фомина) Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Михайлова Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: (Фомина) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Екатерина

Рождение ребёнка
03.03.1999

Дочь: (Цуганова) Виктория

Мать ребёнка: (Фомина) Ольга

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.2005

Дочь: (Цуганова) Алиса Руслановна

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Екатерина

Санкт-Петербург

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