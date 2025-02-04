Цуганов Руслан Рудольфович
Место рожденияг. Уссурийск
Дата рождения31.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1965
г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фомина) Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Михайлова Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: (Фомина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Екатерина
Рождение ребёнка
03.03.1999
Дочь: (Цуганова) Виктория
Мать ребёнка: (Фомина) Ольга
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.2005
Дочь: (Цуганова) Алиса Руслановна
Мать ребёнка: Михайлова Екатерина
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Екатерина
Санкт-Петербург