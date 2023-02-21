Буторина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1919

Дата смерти

20.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1952

Дочь: Григорьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушланова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Смерть
20.04.1991
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