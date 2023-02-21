Буторина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1919
Дата смерти20.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1952
Дочь: Григорьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушланова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Смерть
20.04.1991