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(Прохоренкова) Анна Трофимовна
(Прохоренкова) Анна Трофимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Прохоренкова (Куцабенков) Ульяна Дмитриевна
1895 г.р.
Дети
Сергей
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
?
Мать:
Прохоренкова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Отец ребёнка:
?
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