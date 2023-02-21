(Прохоренкова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохоренкова) Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: ?

Мать: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: ?

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