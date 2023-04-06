Говядина Ефросинья Исаева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафья Софониевна
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1870
Сын: Говядин Григорий Сафонович
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Аксинья Сафоновна
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно