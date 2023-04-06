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Говядина Ефросинья Исаева

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Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Исай

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафья Софониевна

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Говядин Прохор Софонович

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Говядин Григорий Сафонович

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Аксинья Сафоновна

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Говядин Иван Софонович

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Говядин Максим Софониев

Отец ребёнка: Говядин Сафон Иовович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Сафон Иовович

Смерть
Неизвестно
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