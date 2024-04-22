Соколова (Малявкина) Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964
Бракосочетание
18.01.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности