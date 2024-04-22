Соколова (Малявкина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Малявкина) Елена Юрьевна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

20.04.1964

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964

Отец: Малявкин Юрий Иосифович

Мать: Малявкина Алевтина Петровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
18.01.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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