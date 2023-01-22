Шарутенко Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1947
Дата смерти22.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.01.2023