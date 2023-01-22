Шарутенко Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарутенко Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1947

Дата смерти

22.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.01.2023

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