Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Смиренников Иван Степанович
Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Смиренников Алексей Степанович
Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович
Рождение ребёнка
20.11.1838
Сын: Смиренников Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Марина Сеепановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно