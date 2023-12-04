Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смиренников Иван Степанович

Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Смиренников Алексей Степанович

Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1838

Сын: Смиренников Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Смиренников Степан Максимович

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Марина Сеепановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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