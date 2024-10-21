Колыванова Мария Степановна Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолыванова Мария Степановна

Колыванова Мария Степановна

Место рождения

Бобяково, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кобозев Стефан

Мать: не указана

Бобяково, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колыванова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович

Бракосочетание
04.11.1909 ст.

Муж: Колыванов Дмитрий Павлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Колыванов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Колыванова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
20.12.1929

Дочь: Константинова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович

Смерть
Около 1933
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.