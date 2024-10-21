Колыванова Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Кобозев Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колыванова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович
Бракосочетание
04.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Колыванов Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Колыванова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
20.12.1929
Дочь: Константинова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Колыванов Дмитрий Павлович
Смерть
Около 1933
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область