Кудинова Федора Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смерти1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Бракосочетание
08.11.1889 ст.
Муж: Кудинов Давид Иванов
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.
Сын: Татьяна Давидова
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.
Дочь: Мария Давидова
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов
Смерть
1901 ст.