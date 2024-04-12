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Кудинова Федора Александрова

Место рождения

Сахаровка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сахаровка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1889 ст.

Муж: Кудинов Давид Иванов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.

Сын: Татьяна Давидова

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.

Дочь: Мария Давидова

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.

Сын: Кудинов Василий Давидов

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901 ст.

Сын: Кудинов Григорий Давидов

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1901 ст.
Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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