(Лугинина) Васса Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугинин Петр Мокиев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лугинин Иоан Петров
Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лугинина) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев
Смерть
Неизвестно