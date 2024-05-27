(Лугинина) Васса Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лугинина) Васса Егорова

(Лугинина) Васса Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Петр Мокиев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лугинин Иоан Петров

Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лугинин Гавриил Петров

Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лугинина) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лугинин Стефан Петров

Отец ребёнка: Лугинин Петр Мокиев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.