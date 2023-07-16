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Чурочкина Валентина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971

Отец: Алкеев Иван

Мать: Алкеева Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галета (Чурочкина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Чурочкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
09.10.2008

Сын: Чурочкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович

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