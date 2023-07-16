Чурочкина Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971
Отец: Алкеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галета (Чурочкина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Чурочкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
09.10.2008
Сын: Чурочкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Чурочкин Александр Борисович