Медведев Матвей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Матвей Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Жена

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Медведев Ларион Алексеев

Мать: Медведева Евдокия

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Медведева Марья Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенный крестьяни Федот Петров Живодеров, Петр Червяков, Антон Егоров | Казанская церковь
Военная служба
Вычислено 1829
рекрут
Смерть
Неизвестно
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