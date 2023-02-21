Медведев Матвей Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Медведев Ларион Алексеев
Мать: Медведева Евдокия
Бракосочетание
22.10.1826
Жена: Медведева Марья Ильина
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенный крестьяни Федот Петров Живодеров, Петр Червяков, Антон Егоров | Казанская церковь
Военная служба
Вычислено 1829
рекрут
Смерть
Неизвестно