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Мартынович Алексей Максимович

Место рождения

Старина, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

15.08.1920

Дата смерти

27.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920

Отец: Мартынович Максим Степанович

Мать: Мартынович Анна Ефимовна

Старина, Смолевичский район, Минская область
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Место жительства
1936
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №389, грамотный, 1921 гр
Место жительства
1939
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
1938-39 год, В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №536, грамотный, 1920 гр
Военная служба
1940
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
карточка моряка
Военная служба
С 09.08.1945 по 03.09.1945
73 отдельный зенитно-артилерийский дивизион
наводчик | 73 отдельный зенитно-артилерийский дивизион
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Мартынович Агния Николаевна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.02.1951

Сын: Мартынович Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1955 по 1963
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
счетовод (бухгалтер) | Уковский свиносовхоз
Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Мартынович Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна

Саяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна

Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1959
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, хозяйство №937
Место жительства
1962
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге №2 с. Каменка лицевой счет №136
Работа или профессия
С ?.09.1963 по 1966
Ук, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
экспедитор | Уковский рабкооп
Место жительства
1965
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге №2, лицевой счет №150
Место жительства
1968
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге №1, лицевой счет №28
Место жительства
13.01.1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
вся семья выбыла
Работа или профессия
Между 30.01.1969 и 1972
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
рабочий | Такжикс. ЛПХ, с. Каменка, Каменского с\совета
Место жительства
30.01.1969
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
без семьи
Развод
Около 1969

Жена: Мартынович Агния Николаевна

Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
После 1972
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
кочегар
Место жительства
1972
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
В похозяйственной книге №1 лицевой счет №46
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
27.03.1993
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Каменка, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
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