Мартынович Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения15.08.1920
Дата смерти27.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920
Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н, д. Сепарино По факту родился в 1922
Место жительства
1936
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №389, грамотный, 1921 гр
Место жительства
1939
1938-39 год, В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, Хозяйство №536, грамотный, 1920 гр
Военная служба
1940
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
карточка моряка
Военная служба
С 09.08.1945 по 03.09.1945
73 отдельный зенитно-артилерийский дивизион
наводчик | 73 отдельный зенитно-артилерийский дивизион
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
02.02.1951
Сын: Мартынович Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна
Работа или профессия
С 1955 по 1963
счетовод (бухгалтер) | Уковский свиносовхоз
Рождение ребёнка
07.04.1956
Сын: Мартынович Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна
Саяны, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
22.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынович Агния Николаевна
Место жительства
1959
В похозяйственной книге Уковского свиносовхоза, хозяйство №937
Место жительства
1962
В похозяйственной книге №2 с. Каменка лицевой счет №136
Работа или профессия
С ?.09.1963 по 1966
экспедитор | Уковский рабкооп
Место жительства
1965
В похозяйственной книге №2, лицевой счет №150
Место жительства
1968
В похозяйственной книге №1, лицевой счет №28
Место жительства
13.01.1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
вся семья выбыла
Работа или профессия
Между 30.01.1969 и 1972
рабочий | Такжикс. ЛПХ, с. Каменка, Каменского с\совета
Место жительства
30.01.1969
без семьи
Развод
Около 1969
Работа или профессия
После 1972
кочегар
Место жительства
1972
В похозяйственной книге №1 лицевой счет №46
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
27.03.1993
Похороны
Неизвестно