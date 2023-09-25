Лавелин Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелин Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1074 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1975

Отец: Лавелин Михаил Семенович

Мать: Лавелина (Козак) Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.2002

Сын: Лавелин Лев Романович

Мать ребёнка: Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
28.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
30.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна

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