Батура (Канчер) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатура (Канчер) Анна Николаевна

Батура (Канчер) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1991

Отец: Канчер Николай Иванович

Мать: Канчер Екатерина Николаевна

Бракосочетание
04.02.2012

Муж: Батура Александр Васильевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.05.2012

Дочь: Батура Ксения Александровна

Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.2017

Сын: Батура Василий Александрович

Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.2018

Сын: Батура Михаил Александрович

Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close