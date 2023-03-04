Батура (Канчер) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1991
Бракосочетание
04.02.2012
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.05.2012
Дочь: Батура Ксения Александровна
Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.2017
Сын: Батура Василий Александрович
Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.2018
Сын: Батура Михаил Александрович
Отец ребёнка: Батура Александр Васильевич