Гвоздев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гвоздев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна
Московская обл., Рузский р-н, Макеихский с/с, д. Алексино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Никитина Елена Андреевна
Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна
д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна
Смерть
Около 1933
Кубань