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Гвоздев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гвоздев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна

Московская обл., Рузский р-н, Макеихский с/с, д. Алексино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Никитина Елена Андреевна

Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гвоздева Дарья Васильевна

Смерть
Около 1933
Кубань
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