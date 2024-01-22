Кравцов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцов Иван Михайлович

Мать: Кравцова (Журавлева) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцова Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кравцова (Йовбак) Олена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравцова) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Кравцова (Йовбак) Олена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравцова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Кравцова (Йовбак) Олена Павловна

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