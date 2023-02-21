Окоянный Святополк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окоянный Святополк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

979

Дата смерти

1019

Пол

Мужской

Отец

955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
979

Отец: Ярополк Святославович

Мать: не указана

Смерть
1019
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