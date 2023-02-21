Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Окоянный Святополк
Окоянный Святополк
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
979
Дата смерти
1019
Пол
Мужской
Отец
Ярополк Святославович
955 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
979
Отец:
Ярополк Святославович
Мать: не указана
Смерть
1019
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия