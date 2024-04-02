Чебыкин Иван (Иоанн) Федосиев
Место рождения
Дата рождения01.08.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
01.08.1870 ст.
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния (Яндекс карты: 59.812615, 44.564282)
Крещение
02.08.1870 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Godparents:Восприемником при крещении был Онисим, сын Павла Балина, умершего крестьянина деревни Сосновки. Крещение свершал священник Василий Иоаннов Быстров и пономарь Николай Суровцов.
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: Патрушева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чебыкин Петр Иванов
Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова
Место жительства
По 22.12.1910
Бороздино, Барнаульский округ, Томская губерния
Переселение в Сибирь. Согласно списка непричисленных к крестьянскому обществу жителей д.Бороздиной от 22.12.1910 г. числится Иван Чубыкин.
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Чебыкина Иулия (Иулиана) Иванова
Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Томская губ., Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебыкина Марфа Исидорова
Смерть
Неизвестно