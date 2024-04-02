Чебыкин Иван (Иоанн) Федосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Иван (Иоанн) Федосиев

Место рождения

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870 ст.

Отец: Чебыкин Феодосий (Федосий) Иерофиев (Ярофеев)

Мать: Чебыкина Дарья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния (Яндекс карты: 59.812615, 44.564282)
Крещение
02.08.1870 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Godparents:Восприемником при крещении был Онисим, сын Павла Балина, умершего крестьянина деревни Сосновки. Крещение свершал священник Василий Иоаннов Быстров и пономарь Николай Суровцов.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Чебыкин Пегасий Иванович

Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Дочь: Патрушева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чебыкин Петр Иванов

Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 22.12.1910
Бороздино, Барнаульский округ, Томская губерния
Переселение в Сибирь. Согласно списка непричисленных к крестьянскому обществу жителей д.Бороздиной от 22.12.1910 г. числится Иван Чубыкин.
Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Чебыкина Иулия (Иулиана) Иванова

Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Томская губ., Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Чебыкин Василий Иванов

Мать ребёнка: Чебыкина Марфа Исидорова

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Марфа Исидорова

Смерть
Неизвестно
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