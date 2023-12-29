Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Свешников Сергей Ананьевич
Отец ребёнка: Свешников Ананья Фёдорович
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1796
Сын: Свешников Малафей Ананьевич
Отец ребёнка: Свешников Ананья Фёдорович
Смерть
После 1830