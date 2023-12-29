Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Авдотья Яковлевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Сын: Свешников Сергей Ананьевич

Отец ребёнка: Свешников Ананья Фёдорович

Бракосочетание
1791

Муж: Свешников Ананья Фёдорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Свешников Малафей Ананьевич

Отец ребёнка: Свешников Ананья Фёдорович

Смерть
После 1830

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