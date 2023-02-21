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Кадышников Михаил Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кадышников Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кадышников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павловна

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