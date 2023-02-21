Кадышников Михаил Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Кадышников Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кадышников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павловна