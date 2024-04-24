Жена Сергея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Сергея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Никифоров

Рождение ребёнка
13.12.1795

Сын: Евстратий / Страт Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Никифоров

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Устин Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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