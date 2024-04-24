Жена Сергея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Никифоров
Рождение ребёнка
13.12.1795
Сын: Евстратий / Страт Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Никифоров
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Устин Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Никифоров
Смерть
Неизвестно