Петр Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Лукьян Титович

Мать: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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