Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Петр Лукьянов
Петр Лукьянов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукьян Титович
1771 г.р.
Мать
Фекла Ивановна
Около 1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Лукьян Титович
Мать:
Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия