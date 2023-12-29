Тужикова Анна Евсевиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брекатина (Тужикова) Параскева Макарова
Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Тужикова) Анфия Макарова
Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1872
Дочь: (Тужикова) Параскева Макарова
Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CS-XZV8
Смерть
Неизвестно