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Тужикова Анна Евсевиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брекатина (Тужикова) Параскева Макарова

Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужиков Семен Макаров

Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужиков Макарий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Тужиков Андрей Макаров

Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Тужикова) Анфия Макарова

Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.06.1872

Дочь: (Тужикова) Параскева Макарова

Отец ребёнка: Тужиков Макарий Иванов

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CS-XZV8
Смерть
Неизвестно

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