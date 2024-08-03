Коржаева Дарья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1916
Дата смерти08.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1916
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Баскова (Коржаева) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович
деревня Красные Нивы Жарковского района Тверской области
Рождение ребёнка
13.03.1941
Дочь: Смирнова (Коржаева) Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович
деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Рождение ребёнка
28.09.1947
Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
20.10.1953
Сын: Коржаев Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович
деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Смерть
08.05.1979