Коржаева Дарья Лаврентьевна 18.03.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржаева Дарья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1916

Дата смерти

08.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1916

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Баскова (Коржаева) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович

деревня Красные Нивы Жарковского района Тверской области
Рождение ребёнка
13.03.1941

Дочь: Смирнова (Коржаева) Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович

деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Рождение ребёнка
28.09.1947

Сын: Коржаев Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
20.10.1953

Сын: Коржаев Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Коржаев Ефим Антонович

деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Смерть
08.05.1979

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