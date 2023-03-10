Склярова (Гавриленко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Гавриленко) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.03.1946

Муж: Скляров Иван Иосифович

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1947

Сын: Скляров Николай Иванович

Отец ребёнка: Скляров Иван Иосифович

Новохопёрский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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