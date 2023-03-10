Склярова (Гавриленко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.1946
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1947
Отец ребёнка: Скляров Иван Иосифович
Новохопёрский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно