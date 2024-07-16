(Савинкова) Ефимия Ивановна 18.10.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Савинкова) Ефимия Ивановна

(Савинкова) Ефимия Ивановна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.10.1847 ст.

Дата смерти

15.02.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1847 ст.

Отец: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Мать: Савинкова (Жихрева) Фиона Исаевна (Савична)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.108об-109 в метрике отец записан как Константинович, но это скорее всего описка вместо Кириллович. Совпадает имя жены, место жительства. Восприемники: Пантелеймон Григорьев... Показать все
Смерть
15.02.1849 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.158об-159 возраст 1 год отец Иван ! Константинович!

Мы используем куки для улучшения работы сайта.