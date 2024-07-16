(Савинкова) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1847 ст.
Дата смерти15.02.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.10.1847 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.108об-109 в метрике отец записан как Константинович, но это скорее всего описка вместо Кириллович. Совпадает имя жены, место жительства. Восприемники: Пантелеймон Григорьев... Показать все
Смерть
15.02.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.158об-159 возраст 1 год отец Иван ! Константинович!