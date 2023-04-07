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Суховерхий Корней Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Суховерхий Илья Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Суховерхий Каленик Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Суховерхий Григор Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Суховерхий Евфим Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Суховерхий Иван Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
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