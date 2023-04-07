Суховерхий Корней Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Суховерхий Илья Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суховерхий Каленик Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суховерхий Григор Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855