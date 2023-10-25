Подорова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Между 1866 и 1870

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Подоров Сергей

Мать: не указана

Смерть
Между 1866 и 1870
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