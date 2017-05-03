Иванова Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения05.11.1938
Дата смерти03.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1938
Отец: Буянов Даниил Егорович
Мать: Буянова Матрона
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
09.01.1961
Дочь: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1963
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Хахалева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2017
Похороны
Неизвестно
Глубокое, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область