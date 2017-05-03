Иванова Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

05.11.1938

Дата смерти

03.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1938

Отец: Буянов Даниил Егорович

Мать: Буянова Матрона

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
09.01.1961

Дочь: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1963

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Хахалева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Васильевич

Смерть
03.05.2017
Похороны
Неизвестно
Глубокое, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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