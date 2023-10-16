Овсянникова (Танцура) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972
Рождение ребёнка
21.07.1990
Сын: Овсянников Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.06.1992
Сын: Овсянников Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
26.09.1994
Сын: Овсянников Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно