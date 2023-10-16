Овсянникова (Танцура) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Танцура) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972

Отец: Танцура Александр Афанасьевич

Мать: Танцура Надежда Тихоновна

Рождение ребёнка
21.07.1990

Сын: Овсянников Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.1992

Сын: Овсянников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
26.09.1994

Сын: Овсянников Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Овсянников Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Сергей Сергеевич

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