Марьин Антон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1894
Отец: Марьин Степан Степанович
Мать: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
1924
Сын: Марьин Константин Антонович
Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна
СССР Республика Калмыкия Яшалтинский р-н с.Ульяновское
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Ардеулова Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна
Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравец Нина Антоновна
Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна
Смерть
Неизвестно
Авдеевка, Донецкая область, Украина