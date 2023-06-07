Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
После 1840
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)