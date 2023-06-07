Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Домника Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Смерть
После 1840
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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