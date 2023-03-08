Рогачёв Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачёва Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачёва Полина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рогачёва Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёва Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рогачёва Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачёва Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1915