Рогачёв Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёв Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Рогачёв Иосиф Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Рогачёв Платон Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачёва Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачёва Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рогачёва Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёва Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рогачёва Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачёва Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачёва Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1915
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