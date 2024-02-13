Боронина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Климушина Ксения Иосифовна /Осиповна
Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боронин Осип/Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Александра Осиповна
Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Анна Осиповна
Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Мария Осиповна
Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф
Смерть
Неизвестно