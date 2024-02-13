Боронина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоронина Пелагея

Боронина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Климушина Ксения Иосифовна /Осиповна

Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боронин Осип/Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Александра Осиповна

Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Анна Осиповна

Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Мария Осиповна

Отец ребёнка: Боронин Осип/Иосиф

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close