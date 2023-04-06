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Гузев Николай Александрович

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Место рождения

Бигосово, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

23.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1966

Отец: Гузев Александр Арсентьевич

Мать: Гузева Феодосия Ивановна

Бигосово, Верхнедвинский район, Витебская область
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