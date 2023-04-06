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Гузев Николай Александрович
Гузев Николай Александрович
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Место рождения
Бигосово
, Верхнедвинский район, Витебская область
Дата рождения
23.10.1966
Пол
Мужской
Отец
Гузев Александр Арсентьевич
1939 г.р.
Мать
Гузева (Клитончик) Феодосия Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1966
Отец:
Гузев Александр Арсентьевич
Мать:
Гузева Феодосия Ивановна
Бигосово
, Верхнедвинский район, Витебская область
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