Карпочев не знаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпочев не знаю

Карпочев не знаю

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпочев нет

Мать: Карпочева нет

Рождение ребёнка
14.01.?

Дочь: Шайкина Наталья

Мать ребёнка: Карпочева не знаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпочева не знаю

Смерть
Неизвестно
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