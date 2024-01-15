Григорьев Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лебедева Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1954
Сын: Григорьев Павел Викторович
Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1962
Сын: Григорьев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Вера Петровна
Смерть
Неизвестно