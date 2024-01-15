Григорьев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лебедева Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.05.1954

Сын: Григорьев Павел Викторович

Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1962

Сын: Григорьев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Григорьева Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
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