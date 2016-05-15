Катасонова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1959
Дата смерти15.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1990
Дочь: Дрожевская Марина Александровна
Отец ребёнка: Дрожевский Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрожевский Александр Петрович
Смерть
15.05.2016