Катасонова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1959

Дата смерти

15.05.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1990

Дочь: Дрожевская Марина Александровна

Отец ребёнка: Дрожевский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрожевский Александр Петрович

Смерть
15.05.2016
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