Оберюхтина (Ищенко) Алла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оберюхтина (Ищенко) Алла Григорьевна

Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
1984

Муж: Оберюхтин Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Карасёва Ирина Александровна

Отец ребёнка: Оберюхтин Александр Иванович

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1988

Дочь: Шишкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Оберюхтин Александр Иванович

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