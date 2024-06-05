Оберюхтина (Ищенко) Алла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1984
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Карасёва Ирина Александровна
Отец ребёнка: Оберюхтин Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1988
Дочь: Шишкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Оберюхтин Александр Иванович