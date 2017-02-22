Смирнова (Слезкина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Слезкина) Тамара Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1949

Дата смерти

22.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1949

Отец: Слезкин Николай Иванович

Мать: Слезкина Пелагея Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.05.1970

Муж: Смирнов Борис Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1971

Дочь: Артёмова Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Борисова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1985

Сын: Смирнов Михаил Борисович

Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.02.2017
Москва, город федерального значения Москва
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