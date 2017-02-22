Смирнова (Слезкина) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1949
Дата смерти22.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1949
Бракосочетание
08.05.1970
Рождение ребёнка
04.05.1971
Дочь: Артёмова Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Борисова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.04.1985
Отец ребёнка: Смирнов Борис Евгеньевич
Смерть
22.02.2017