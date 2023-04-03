Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Касымов Стефан

Отец ребёнка: Касымов Симеон

Рождение ребёнка
1852

Сын: Касымов Павел

Отец ребёнка: Касымов Симеон

Рождение ребёнка
1858

Сын: Касымов Григорий

Отец ребёнка: Касымов Симеон

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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