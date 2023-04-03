Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Касымов Стефан
Отец ребёнка: Касымов Симеон
Рождение ребёнка
1852
Сын: Касымов Павел
Отец ребёнка: Касымов Симеон
Рождение ребёнка
1858
Сын: Касымов Григорий
Отец ребёнка: Касымов Симеон
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно