Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти01.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Алешин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Деревня Козлаково
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: Алешина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Рождение ребёнка
22.01.1928
Сын: Алешин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Рождение ребёнка
06.10.1930
Дочь: Алешина Дина Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Алешина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1940
Дочь: Алешина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович
Смерть
01.03.1988