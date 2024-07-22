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Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

01.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Василий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Алешин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Деревня Козлаково
Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: Алешина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Рождение ребёнка
22.01.1928

Сын: Алешин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Рождение ребёнка
06.10.1930

Дочь: Алешина Дина Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Алешина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Рождение ребёнка
25.06.1940

Дочь: Алешина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Семенович

Смерть
01.03.1988

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