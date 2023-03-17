Гагарина (Балабина) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1797
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гагарин Константин Иванович
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Смерть
1803