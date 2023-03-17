Гагарина (Балабина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Балабина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1797

Сын: Гагарин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Гагарин Павел Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гагарин Константин Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Смерть
1803
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