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Салин Юрий Александрович
Салин Юрий Александрович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.05.1997
Пол
Мужской
Отец
Салин Александр Евгеньевич
1972 г.р.
Мать
Салина (Кутько) Галина Геннадьевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1997
Отец:
Салин Александр Евгеньевич
Мать:
Салина Галина Геннадьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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