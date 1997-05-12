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Салин Юрий Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1997

Отец: Салин Александр Евгеньевич

Мать: Салина Галина Геннадьевна

Москва, город федерального значения Москва
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