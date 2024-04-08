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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Абрам Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Андреев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреев
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Андреев
Смерть
Неизвестно