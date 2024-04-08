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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Абрам Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Андреев

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреев

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреев

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Андреев

Смерть
Неизвестно
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