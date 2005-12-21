Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична 16.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1925

Дата смерти

21.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1925

Отец: Юдинцев Кузьма

Мать: Юдинцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1946

Сын: Перминов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Перминов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
26.01.1948

Дочь: Злоказова (Перминова) Луиза Дмитриевна

Отец ребёнка: Перминов Дмитрий Ефимович

Смерть
21.12.2005

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