Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1925
Дата смерти21.12.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1925
Отец: Юдинцев Кузьма
Мать: Юдинцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Перминов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Перминов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1948
Дочь: Злоказова (Перминова) Луиза Дмитриевна
Отец ребёнка: Перминов Дмитрий Ефимович
Смерть
21.12.2005