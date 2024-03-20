Репман (Манькова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Репман Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928