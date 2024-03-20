Репман (Манькова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Манькова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Репман Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Репман Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Репман Владимир Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репман Владимир Христианович

Смерть
1928
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