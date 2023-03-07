Чесноков Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения06.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884
Отец: Честноков Семён
Мать: не указана
Крещение
05.01.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
07.01.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно