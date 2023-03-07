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Чесноков Николай Семёнович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

06.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884

Отец: Честноков Семён

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
05.01.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
07.01.1905

Жена: Честноков Екатерина Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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